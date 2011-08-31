Тимошенко: суд вже не стосується ні мене, ні Януковича

Захист заявив клопотання про скасування міри запобіжного заходу стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та звільнення її під заставу або під гарантії поручительства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання заявив на засіданні Печерського райсуду Києва адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК.

«Чим більше відбувається судових засідань, тим більше доказів, що відсутні підстави для подальшого утримання Юлії ТИМОШЕНКО під вартою», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат підкреслив, що на даній стадії судового розгляду Ю.ТИМОШЕНКО не може впливати на перебіг судового слідства та на свідків. Крім того, за його словами, його підзахисна у першу чергу зацікавлена, щоб відбулося судове засідання у визначеному законодавством порядку та винесено справедливе рішення.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що судовий процес над нею вже вийшов за межі, які стосуються її персонально.

«Все, що сьогодні відбувається на судовому процесі, це вже не стосується мене особисто, Вас чи ЯНУКОВИЧА. Це стосується майбутнього нашої держави, європейської стратегії та європейської перспективи України», - зазначила вона, нагадавши судді Родіону КІРЄЄВУ про заяву Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО про те, що цей судовий процес може зірвати підписання угоди Україною з Євросоюзом про політичну асоціацію.

На її думку, судовий процес є розправою не лише з нею, а з майбутнім країни. «Це буде піррова перемога для країни, тому я закликаю Вас відмінити незаконну санкцію на арешт, яку Ви видали безпідставно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до судді.

Державне обвинувачення вкотре рекомендувало суду залишити клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО про скасування міри запобіжного заходу без задоволення.