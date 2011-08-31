Кірєєв учотирнадцяте не бачив підстав звільнити Тимошенко
19:22, 31 серпня 2011Політика
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Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ учотирнадцяте відмовив захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу та взяття на поруки або звільнення з-під варти під заставу.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після завершення чергової перерви у судовому засіданні.
«Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося», - сказав Р.КІРЄЄВ.
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