Кірєєв учотирнадцяте не бачив підстав звільнити Тимошенко

Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ учотирнадцяте відмовив захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про скасування стосовно неї міри запобіжного заходу та взяття на поруки або звільнення з-під варти під заставу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив після завершення чергової перерви у судовому засіданні.

«Ніяких нових обставин для зміни запобіжного заходу не з’явилося», - сказав Р.КІРЄЄВ.