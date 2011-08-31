Захист Тимошенко обурений рішенням Кірєєва

Адвокати екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО обурені рішенням судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА продовжити судове засідання зранку 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам адвокат Юрій СУХОВ сказав: «Наш доблесний суд позбавив мене вихідного дня. Завтра мій син має йти у перший клас, і навіть не звертаючи увагу на те, що прем’єр-міністр України зробив усім вихідний для батьків, у яких діти йдуть в перший клас, завтра я, на жаль, не отримав вихідного дня і був позбавлений судом цього вихідного дня».

Інший адвокат екс-прем’єра Олександр ПЛАХОТНЮК додав, що у ході судового засідання захисники Ю.ТИМОШЕНКО заявляли клопотання, звертаючи увагу головуючого на те, що завтра 1 вересня, і на те, що захисту необхідно певний час підготуватися до засідання, однак суддя у жорсткій формі заявив, що захисту вже надавався час для підготовки.

За словами О.ПЛАХОТНЮКА, суд навіть міг зробити перерву у засіданні до обіду, однак і цього здійснено не було.

«Тобто повністю ігноруються усі вимоги кримінально-процесуального законодавства і якісь людські норми», - сказав адвокат, наголосивши, що не знає жодної кримінальної справи, яка б слухалась такими темпами.

Як повідомляв УНІАН, учора колишній головний прокурор Великої Британії Джері Прюс БУТІЛОВИЧ та Адміністративний директор з питань законодавства у міжнародній неурядовій організації "Х`юманітад" Майкл АПСТОУН, які спостерігають за перебігом суду, заявили, що Печерський районний суд Києва надзвичайно швидкими темпами розглядає справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, допускаючи при цьому численні процесуальні порушення.

Зокрема, серед порушень, які суперечать Європейській Конвенції з прав людини ненадання захисту достатнього часу для вивчення матеріалів справи.

«Безпрецедентно, коли судові засідання починаються рано вранці і тривають до 18-ої, 19-ої або навіть 20-ої годин вечора. Будь-хто, причетний до судових процесів, знає, що після завершення судового засідання адвокати повинні повернутись і вивчити те, що трапилось протягом цього дня, щоб підготуватись до наступного», - сказав колишній головний прокурор Великобританії.