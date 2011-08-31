У приміщенні «Патріота України» провели обшук

У Харкові працівники міліції та Служби безпеки України провели обшук у приміщенні організації «Патріот України».

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби харківського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Патріот України», обшук розпочався вчора близько 21.00, тривав близько шести годин і «проводився в рамках справи за фактом хуліганства».

«Група правоохоронців, працівники, як вони представилися, міліції та СБУ, увірвалися, саме увірвалися, близько 21.00 до офісу організації і розпочали обшук. Вели обшук хаотично, в різних кімнатах, із понятими та без понятих. Нічого не знайшли, вилучили комп’ютери, футболки», - сказав працівник прес-служби організації.

Він заявив, що під час обшуку працівник СБУ «підкинув кільканадцять набоїв» до однієї із кімнат приміщення офісу.

«Працівник СБУ, принаймні так він представився, документів ніхто не показував, ця людина підкинула набої в кімнаті, яку вже перевіряли, коли туди ще раз зайшли. На очах у членів організації почав підкидати набої – кільканадцять набоїв на вигляд від ПМ. Підкидував відверто, не ховаючись», - заявив працівник прес-служби.

За його словами, правоохоронці відмовилися фіксувати обшук на відеокамеру, вилучили особисту відеокамеру в одного із членів організації, через це факт підкидання набоїв зафіксований тільки у письмових зауваженнях членів організації до протоколу, складеному під час обшуку.

«Тільки у протоколі зафіксовано. На відео знімати не дали, вилучили в людини особисту відеокамеру. На наші прохання фіксувати дії на відео, відповіли відмовою», - сказав працівник прес-служби.

Він підкреслив, що харківська організація «Патріот України» подаватиме заяви «і до міліції, і до всіх можливих органів із вимогою припинити репресії», а також продовжуватиме проводити акції протесту.

За словами начальника Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області Лариси ВОЛКОВОЇ, вчора у приміщенні по вулиці Римарській, 18 проводилися необхідні слідчі дії в рамках порушеної кримінальної справи про стрілянину на подвір’ї офісу організації «Патріот України».

У прес-центрі обласного Управління СБУ спростували інформацію про підкидання працівником СБУ набоїв. «Вказана інформація не відповідає дійсності. Слідчі дії проводять органи внутрішніх справ», - заявили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня близько 18.30 у центрі Харкова по вул. Римарській, 18, де розташований офіс ГО «Патріот України», сталася бійка, внаслідок якої до лікарні потрапили троє її учасників. Один з учасників бійки застосував травматичний пістолет. Порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

26 серпня перед будівлею обласного управління СБУ члени організації «Патріот України» провели пікет з вимогою «припинити репресії» проти її активістів. Під час акції протесту активісти «Патріоту України» закидали вхід до управління димовими шашками. За це стосовно організатора заходу було складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185 п. 1 КоАП (порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличної ходи та демонстрацій).