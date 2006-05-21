Мороз прогнозує коаліцію за 2 дні, якщо НУ не загальмує

Олександр Мороз не виключає, що в найближчі два дні угода про коаліцію вже може бути підписана “трійкою”

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не виключає, що в найближчі два дні угода про парламентську коаліцію вже може бути підписана “трійкою”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер СПУ сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.

За словами О.МОРОЗА, проект коаліційної угоди фактично готовий до підписання. ”І я сподіваюсь, що в понеділок він ( проект- УНІАН) стане предметом конкретніших переговорів у складі “трійки” і дасть змогу визначитись щодо його змісту. Він готовий і може бути підписаний і “Нашою Україною”, і БЮТ, і відповідно, нами так само”. – зазначив лідер соціалістів.

Відповідаючи на запитання, чи може “Наша Україна” запропонувати свій варіант угоди і чи не загальмує це процес підписання угоди, О.МОРОЗ відповів:” Можливо”.

Він розповів, що читав кілька варіантів, запропонованих “Нашою Україною” і висловив думку, що цій політичні силі “необхідно спочатку визначитись самій”. Разом з цим він підкреслив, що над проектом, повністю узгодженим БЮТ і СПУ, працювали і представники “Нашої України”, зокрема, Роман ЗВАРИЧ та Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Це дає йому надію сподіватися, що документ може підписаний завтра-післязавтра.

О.МОРОЗ підтвердив, що проект документу пропонує винести із списку посад, які розподілятимуться угодою, посади прем’єра і спікера. “Це має бути предмет більш широких політичних консультацій. Оскільки тут закладається баланс інтересів влади і партій”, - сказав він.

Перед цим, виступаючи на Всеукраїнських зборах депутатів від СПУ О.МОРОЗ наголосив, що в проекті соціалісти виклали свої основні позиції щодо НАТО, продажу землі, і якщо вони не будуть підтримані, соціалісти не підпишуть угоду про створення коаліції.

Як повідомляв УНІАН, перший секретар політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ в ексклюзивному інтерв’ю агентству повідомив, що БЮТ і СПУ пропонують винести домовленості про посади прем’єр-міністра і голови Верховної Ради за рамки коаліційної угоди.

При цьому він зауважив, що у варіанті, запропонованому БЮТ і СПУ, розподіл керівних посад передбачається за такими ж принципами, що і в меморандумі – «формула залежно від кількості (депутатських) мандатів по черзі» (Меморандум про коаліцію демократичних сил передбачав, що прем`єра пропонує та політична сила з числа учасників коаліції, яка перемогла на виборах, тобто у даній ситуації БЮТ – УНІАН).

Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що соціалісти намагатимуться шляхом пошуку компромісу вирішити питання, яким політичним силам мають належати ці дві посади.