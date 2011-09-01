В УНІАН - терміновий брифінг дружини Луценка
11:46, 01 вересня 2011Політика
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Представить висновки провідних лікарів
Сьогодні, 1 вересня 2011 року, о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться терміновий брифінг Ірини ЛУЦЕНКО на тему "Смертельна небезпека загрожує життю Юрія ЛУЦЕНКА. Висновки лікарів".
Як повідомляє прес-служба політичної партії «Народна Самооборона», на брифінгу будуть представлені всі медичні висновки провідних лікарів.
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