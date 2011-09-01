Бойко обіцяє скоро розказати народу, що пропонують Росії в обмін на газ

Переговори з Росією з перегляду підписаних у січні 2009 року газових контрактів невдовзі повинні перейти з розряду робочих в офіційні.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр».

«Усі півтора року діючого уряду тривають газові переговори, і весь час ми подаємо свої пропозиції, але у російських партнері своя думка щодо газових угод», - сказав він.

При цьому він додав, що «невдовзі переговори повинні перейти з розряду робочих в офіційні. Тоді нашим громадянам буде повідомлено, що пропонує уряд російським колегам».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна зробить ще одну спробу у переговорах з Росією про зниження ціни на газ.

Нагадаємо, Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставлявся Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

30 серпня М.АЗАРОВ заявив, що зниження ціни на російський газ є необхідною умовою поліпшення торгового сальдо України. «Зараз перед нами дуже багато завдань, одним з яких є імпортозаміщення. Як ви знаєте, у нас є проблеми – негативне сальдо нашого торгового балансу, коли експорт у нас менший, аніж імпорт. Це велика проблема для будь-якої держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це пов`язано насамперед з тим, що Україна має «дисбаланс з Російською Федерацією» у зв`язку із зростанням ціни на російський газ. За словами прем`єра, цей дисбаланс можна ліквідувати, переглянувши газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

31 серпня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що здивований позицією керівництва України з питання про ціну на газ і назвав підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

"Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви повинні стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну для Росії, наприклад, таку, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ у Сочі в розмові з російськими журналістами.

Крім того, 30 серпня М.АЗАРОВ заявив, що Україна упродовж найближчих років повинна скоротити обсяги закупівлі російського газу втричі. Зокрема, прем`єр-міністр зазначив, що нині Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ.

31 серпня міністр енергетики і вугільної промисловості України Ю.БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Того ж дня голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що Україна щорічно зобов`язана оплачувати не менш як 33 мільярди кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити в Україну і 27, і 26, і 29 млрд. кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що в будь-якому разі НАК «Нафтогаз України» оплачуватиме поставки з розрахунку не менш як 33 млрд. кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він наголосив, що такими є умови «бери або плати» за діючим контрактом.

Крім того, О.МІЛЛЕР зазначив, що ці умови застосовуватимуться як цього року, так і протягом усього терміну контракту (підписаного до 2019 року – УНІАН).