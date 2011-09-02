Шполянська "Свобода" звинувачує Партію регіонів

Шполянська районна організація ВО "Свобода" звинувачує Партію регіонів у перешкоджанні встановленню пам’ятного знака жертвам політичних репресій в Черкаської області

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обласної організації ВО «Свобода», три сесії Шполянської міськради поспіль фракція Партії регіонів перешкоджає ухваленню рішення про встановлення пам’ятника жертвам політичних репресій у ХХ столітті.

Спорудження цього пам’ятного знака було ініційовано головою Шполянської міської організації ВО «Свобода» ще рік тому. Тоді міськрада попереднього скликання беззаперечно погодилася на встановлення пам’ятного знака. Було віднайдено меценатські кошти, вироблено всю документацію, що вкупі з бажанням понад тисячі шполян, які поставили свої підписи в опитуванні, проведеному свободівцями щодо доцільності встановлення такого пам’ятника, мало б стати звичайною процедурною та технічною основою для зведення пам’ятного знака, переконані у «Свободі».

Проте, як зазначає прес-служба ВР «Свобода», міська влада вже цього скликання вирішила перешкодити його зведенню.

«Вже три сесії поспіль рішення про встановлення пам’ятника жертвам політичних репресій у ХХ столітті не ухвалюється через відверто негативну позицію фракції Партії регіонів щодо самого факту встановлення та вшанування пам’яті репресованих загалом. Регіонали вже традиційно вигадують причини для відхилення пропозиції, називаючи то потребу референдуму, то потребу ще раз затвердити проект, то потребу розглянути проект у відповідних наукових установах», - наголошується в повідомленні.

На переконання свободівців, «усі ці «причини» є загалом незаконними та відверто алогічними, позаяк виготовлення та встановлення пам’ятника відбуватиметься за гроші меценатів, а не з бюджетних коштів, а тому проект звільняється від вимог, що застосовуються щодо пам’ятників та меморіалів, які встановлюються саме за рахунок бюджету».