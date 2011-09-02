Тимошенко на прощання подякувала представнику Нафтогазу

Суд замінив представника цивільного позивача у справі Тимошенко

Київ. 2 вересня. УНІАН. Головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання представника цивільного позивача у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Ігоря КОСТЯ про його заміну.

Як передає кореспондент УНІАН, І.КОСТЬ попросив замінити його і допустити замість нього до справи заступника керівника департаменту НАК «Нафтогаз України» Вадима КУНИЦЬКОГО.

Сторона державного обвинувачення не заперечувала цій заміні на відміну від Ю.ТИМОШЕНКО.

«Цій представник цивільного позивача робив усе для того, щоб займати правову позицію, об’єктивну позицію, моральну позицію, і я думаю, що причина заміни полягає в тому, що прокуратуру не влаштовують люди, у яких є совість, професійність, не влаштовують ті, хто може займати чесну і об’єктивну позицію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте головуючий у справі Р.КІРЄЄВ задовольнив клопотання і перед тим, як І.КОСТЬ залишив залу судового засідання, подякувала йому за те, «що він був справжньою людиною на цьому процесі».