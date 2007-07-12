Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, 3-відсотковий бар’єр подолали б чотири політичні сили.

Про це свідчать результати дослідження громадської думки населення України, оприлюднені науковим керівником Фонду “Демократичні ініціативи” Іриною БЕКЕШКІНОЮ і керівником фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” Олександром ВИШНЯКОМ.

За результатами опитування, за Партію регіонів проголосували б 33,3% респондентів, за Блок “Нашої України”, “Народної самооборони” та “Української правиці” - 16, 9% виборців, БЮТ отримав би 16,9% голосів і Комуністична партія України – 5,7%.

Серед інших партій, як свідчить опитування, менш ніж 3% набрали Блок Володимира Литвина (1,6%), Соціалістична партія України (1,3%) та Прогресивна соціалістична партія України – 1,2%. Проти усіх проголосували б 2,9% громадян і ще 19% респондентів не визначилися з вибором.

За словами О.ВИШНЯКА, передвиборча ситуація в Україні розвивається за сценарієм, дуже близьким до того, що мав місце під час виборів півтора роки тому. Співвідношеення політичних сил, за його словами, суттєвих змін не зазнало, за винятком Соціалістичної партії України, яка втратила більше половини свого попереднього електорату і яка тепер має проблеми із подоланням 3%-відсоткового бар’єру. Як зазначає О.ВИШНЯК, за останні півтора місяці рейтинг Партії регіонів зріс на 1,5%, БЮТ - зменшився на 2,5% , рейтинг мегаблоку фактично не змінився, останнє місце в четвірці лідерів посідає Комуністична партія, – її рейтинг за останні півтора місяці зріс більш ніж на 2%. Всі інші сили, за словами О.ВИШНЯКА, не долають 3% бар’єр, навіть враховуючи той факт, що серед тих, хто братиме участь у голосуванні, 15,4 % не визначилися, за кого віддадуть свій голос.

За даними, наведеними О.ВИШНЯКОМ, на Західній Україні із вибором ще не визначилися близько 30% виборців, в Центральній Україні – 15,5%, на Півдні країні та в Донбасі – 14,5-15%. Враховуючи таку регіональну специфіку рейтингів, як вважає О.ВИШНЯК, відрив Партії регіонів від мегаблоку «Наша Україна- Народна самооборона» і від БЮТ фактично зникають.

На сьогоднішній момент, каже О. ВИШНЯК, між одними і іншими політичними існує баланс, і перемогу можуть здобути як одні так і інші. Результат виборів залежить від того, як будуть проведені передвиборчі кампанії політичних сил і наскільки вдало у них вийде мобілізувати свій потенційний електорат.

Загальноукраїнське опитування дорослого населення України проводилось фондом «Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс” з 19 червня по 2 липня. Методом інтерв’ю було опитано 2000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.