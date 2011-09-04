У Кабулі збереться "антинаркотичний квартет"

Делегація Федеральної служби з контролю за незаконним обігом наркотиків (ФСКН) Росії на чолі з директором Віктором Івановим прибула до Кабула на друге засіданні Центрально-Азійського антинаркотичного квартету, повідомив РІА "Новости" співрозмовник у міністерстві по боротьбі з наркотиками Афганістану.

Свої країни в "квартеті" представляють ФСКН РФ, міністерства у справах боротьби з наркотиками Афганістану й Пакистану, а також Агентство з контролю за наркотиками Таджикистану. Квартет покликаний виробляти і реалізовувати заходи із зниження виробництва та незаконного обігу наркотиків.

Перше засідання четвірки, яка була створена згідно з рішенням президентів зазначених держав, пройшло в грудні 2010 року в Москві. На тій зустрічі міністр боротьби з наркотиками Афганістану Зарар Мокбель запропонував проводити засідання щорічно і організувати другий форум у Кабулі. Раніше Мокбель розіслав запрошення главам антинаркотичних відомств трьох держав для участі у другому засіданні, зазначив співрозмовник.