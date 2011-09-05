Томенко не збирається йти з «Батьківщини»
14:55, 05 вересня 2011Політика
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Політик спростовує чутки
Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО запевняє, що він не планує виходити з лав партії «Батьківщина» та йти на вибори до ВР у складі іншої політичної сили.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на брифінгу, коментуючи інформацію у ЗМІ, що він на вибори планує йти у політичній силі Арсенія ЯЦЕНЮКА (партія «Фронт Змін»).
За словами М.ТОМЕНКА, у його планах - поглиблення співпраці з А.ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ та іншими опозиціонерами.
«У моїх планах немає намірів виходити з «Батьківщини» чи міняти фракцію, хоча я позафракційний», - сказав М.ТОМЕНКО.
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