Діденко відмовився коментувати вирок суду
15:53, 05 вересня 2011Політика
4681 0
Сів у машину - і поїхав
Колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО відмовився давати будь-які коментарі журналістам з приводу вироку, який виніс йому суд.
Як передає кореспондент УНІАН, після завершення судового засідання І.ДІДЕНКО сказав: «Я на даний момент коментувати нічого не буду. У вас є час, щоб проаналізувати все, що тут було оголошено».
І.ДІДЕНКО у супроводі адвокатів залишив будівлю Печерського райсуду Києва, сів до автомобіля, який його очікував, і поїхав.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter