Діденко відмовився коментувати вирок суду

Колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО відмовився давати будь-які коментарі журналістам з приводу вироку, який виніс йому суд.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення судового засідання І.ДІДЕНКО сказав: «Я на даний момент коментувати нічого не буду. У вас є час, щоб проаналізувати все, що тут було оголошено».

І.ДІДЕНКО у супроводі адвокатів залишив будівлю Печерського райсуду Києва, сів до автомобіля, який його очікував, і поїхав.