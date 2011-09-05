МЗС: У Лівії під домашнім арештом - 23 українці

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що 22 затриманих у Лівії цивільних громадян України незабаром будуть звільнені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив сьогодні на брифінгу.

Він повідомив, що 23 українці були затримані за рішенням тимчасової лівійської влади, яка підозрює їх у співробітництві з режимом полковника Муамара КАДДАФІ.

О.ВОЛОШИН повідомив, що ці громадяни фактично перебувають під домашнім арештом, знаходячись на території гуртожитку, де вони мешкали.

Він уточнив, що ці люди є цивільними громадянами, зокрема працювали за контрактом інженерами на одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України також зазначив, що на сьогодні жодних погроз на адресу українців, як раніше повідомляли деякі джерели, не надходило, вони проходять процедуру перевірки на причетність до співпраці з режимом М.КАДДАФІ.

О.ВОЛОШИН додав, що всі громадяни України забезпечені продуктами харчування та водою.

Він також повідомив, що Посольство України в Лівії направило МЗС Лівії ноту з вимогою звільнити українських громадян. За словами О.ВОЛОШИНА, сьогодні посол України в Лівії був викликаний до Міністерства закордонних справ, де йому повідомили, що один з українських громадян вже звільнений, і таким чином затриманими залишаються 22 громадянина України.

Як повідомили сьогодні ЗМІ, збройні формування Перехідної національної ради Лівії (ПНС) затримали 19 громадян України за підозрою у військовому пособництві лідерові Джамагірії М.КАДДАФІ.

Затримані звинувачуються в тому, що як снайпери брали участь в бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українці вже кілька днів утримуються в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони заперечують звинувачення і кажуть, що працювали кухарями та нафтовиками.