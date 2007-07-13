Чалий вважає, що ЄС має давати нам більше грошей

Рішення Європарламенту про підтримку євроінтеграційної перспективи України є свідченням високого рівня довіри до зовнішньополітичного курсу, який реалізує наша держава та Президент України Віктор ЮЩЕНКО, зазначає заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «Це правильний крок у дуже важливий для України час... Це чіткий сигнал, що підтримується зовнішньополітична стратегія Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Це велика довіра до того зовнішньополітичного курсу, який проводить сьогодні наша держава».

О.ЧАЛИЙ нагадав, що Європарламент у своєму рішенні також виступає за те, щоб у новій угоді Україна – ЄС були зафіксовані конкретні європейські перспективи нашої держави. «На мій погляд, Європарламент показав, що Україна може розраховувати на угоду про асоціацію, а в довгостроковій перспективі має право на членство у Євросоюзі», – зазначив він.

О.ЧАЛИЙ наголосив: рішення Європарламенту, незважаючи на те, що воно не є обов’язковим до виконання представниками ЄС, які ведуть з Україною переговори по посиленій угоді, «створює для нас нові можливості», які можна використати у найближчий рік для завершення роботи над документом з тими позиціями, які власне відстоює Україна в перемовинах з ЄС.

Рішення Європарламенту також може сприяти інтенсифікації та більшій інтегрованості відносин України та Євросоюзу. «Рішення Європарламенту орієнтує на те, що Євросоюз повинен надати нам більшу фінансову допомогу на нашу інтеграцію до ЄС. Це також дуже важливо, тому що євроінтеграція – це дуже коштовна політика. Вона вимагає великих змін всередині нашого суспільства, в нашому законодавстві», – сказав О.ЧАЛИЙ. У такому значенні, додав він, рішення ЄП, безперечно, сприятиме прискоренню євроінтеграційних прагнень України.

Водночас заступник глави Секретаріату наголосив, що членство в ЄС не є для України самоціллю. «Ми не повинні фіксуватися на даті членства. Ми повинні фіксуватися на тих внутрішніх перетвореннях, трансформаціях, які ми повинні зробити в Україні, щоб вона була європейською державою відповідно до європейських стандартів», – підкреслив він.

Говорячи про основні переваги нової посиленої угоди між Україною та ЄС, О.ЧАЛИЙ наголосив: це комплексний документ, яка регулюватиме значно ширше коло питань, ніж чинна угода. Йдеться, зокрема, про якісно новий рівень політичного діалогу, появу розділу, що буде регулювати відносини України та ЄС у сферах юстиції та внутрішніх справ.

Ключовим елементом нової угоди, за словами О.ЧАЛОГО, має стати значне підсилення співпраці в економічній сфері, зона вільної торгівлі тощо. «Ця угода фактично означатиме політичну асоціацію України з ЄС і поступову інтеграцію української економіки в спільний ринок Євросоюзу», – відзначив заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Європейський парламент на сесії у Страсбурзі закликав Раду ЄС надати Україні європейську перспективу в новій посиленій угоді. За проект Міхала Томаша КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) проголосували більшість депутатів, зареєстрованих у залі.

Євродепутати вважають, що нова посилена угода між Україною та ЄС може стати угодою про асоціацію, що дасть можливість Україні поглибити її відносини з ЄС та продовжити рух до членства у Євросоюзі.

Водночас, документ закликає лідерів України до встановлення політичного консенсусу з метою здійснення необхідних реформ для наближення України до ЄС, а також значного посилення боротьби з корупцією.

Депутати звернулись до Ради ЄС з проханням проінструктувати Єврокомісію у ході переговорів з Україною про нову посилену угоду звернути особливу увагу на необхідність забезпечення в Україні стабільної конституційної системи, захисту прав людини, посилення механізмів демократичного контролю, забезпечення рівності чоловіків та жінок, продовження боротьби з тортурами, проведенні судової реформи і створенні незалежного судочинства, боротьбі з корупцією.