МОЗ хоче крові Тимошенко

Екс-прем’єр-міністр України, лідера партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО наполягає, що здасть аналіз крові лише тим медикам, яким вона довіряє.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

«Юлія ТИМОШЕНКО має законне, гарантоване Конституцією та Цивільним кодексом право на охорону здоров’я і медичну допомогу від тих медичних працівників, яким вона довіряє. Вона, як і кожна людина в державі, має право на захист персональних медичних даних. Про це неодноразово заявляла сама Юлія Володимирівна, її захисники, заявляла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА. Нагадаю, що серед клопотань захисту, які сьогодні проігнорував суддя КІРЄЄВ, також було клопотання про взяття у Юлії ТИМОШЕНКО аналізу крові, бути обстеженою лікарем, якому вона довіряє», - сказала М.СОРОКА.

«Медиків, які є незалежними від МОЗ, близько не допускають до Юлії Володимирівни. Вони не можуть її просто оглянути, не те що аналізи взяти», - заявила прес-секретар.

«Ми не перестаємо дивуватися поведінці КІРЄЄВА, який в законний спосіб в суді це питання не розв`язує, а потім тишком-нишком дає якісь команди комісії Мінохоронздоров’я. Вимушена знову, вже в дев`ятий раз наголосити, що Юлія Володимирівна наполягає на медиках, яким вона довіряє. І лише вони зможуть взяти аналіз крові. Невже не зрозуміло?», - зауважила М.СОРОКА.

«Ми не хочемо, щоб влада робила маніпуляції з медичними даними, влаштовувала з цього приводу прес-конференції. Це негативний PR системі охорони здоров`я, правосуддю та законності, констатація фактів, що все це влада поставила на служіння політичним репресіям», - наголосила М.СОРОКА.

Вона також зазначила, що на очах у суспільства «залежні від режиму ЯНУКОВИЧА прокурори та суддя сфальшували справу та поспішають винести обвинувальний вирок, хоча поважні експерти та свідки заявили, що в діях Юлії ТИМОШЕНКО немає складу злочину, збитків «Нафтогазу» немає, справи немає».

«Те, що процес політичний та є переслідуванням лідера опозиції - визнав увесь світ. Нагадаю, що захист буде вимагати закриття справи, і радимо прес-службі Державної пенітенціарної служби перестати на увесь світ ганьбити Україну своїми заявами про неспроможність дотримуватися норм Конституції та забезпечити право Юлії ТИМОШЕНКО на охорону здоров`я. Нагадаю, що вона більше місяця незаконно позбавлена волі і три тижні чекає на справжню медичну допомогу», - підкреслила М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 вересня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України заявила, що Ю.ТИМОШЕНКО вкотре відмовилась від запланованого медичного обстеження фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.