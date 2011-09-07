Азаров: закриті двері і утеплені вікна - питання патріотизму

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає громадян економити енергоресурси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми просимо наших громадян зробити все, що від них залежить, для економії енергоресурсів. Тому що в умовах виритої для всього суспільства газової ями – кабального газового контракту, закрите вікно, утеплені двері, економне використання газової плити – питання патріотизму і виживання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також наголосив, що приклад енергозбереження насамперед повинна продемонструвати держава. У зв`язку з цим М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ докласти максимум зусиль для недопущення збоїв та аварій у роботі енергетичної і комунальної сфер.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року; про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до вказаних контрактів.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Україна неодноразово заявляла про необхідність змінити формулу ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю «КоммерсантЪ-Украина» заявив, що вже фактично підготовлено матеріали для вирішення в міжнародному арбітражі газового спору з Росією про умови поставки і транзиту газу.