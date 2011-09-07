У Тимошенко оголосили ультиматум орденоносцям від Януковича

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді запропонувала тим депутатам, яких нещодавно Президент Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив відзнаками чи почесними званнями або не приймати ці нагороди, або залишити фракцію.

Таке рішення ухвалено на засіданні фракції, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Більшість членів фракції вважають, що у теперішній ситуації опозиціонери не мають права приймати будь-які нагороди «із рук людини, яка будує диктатуру та здійснює політичні репресії».

Раніше народний депутат Сергій МІЩЕНКО відмовився від почесного звання «Заслужений юрист України».

Свій вчинок С.МІЩЕНКО пояснив тим, що не може прийняти таке високе звання, тому що «те, що робиться у Печерському суді, це не правова держава, це правовий нігілізм», і додав, що не може отримати нагороду від влади, яка використовує юристів для політичних репресій.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ до Дня Незалежності нагородив державними нагородами низку губернаторів, політиків, у тому числі й опозиційних. Серед них, зокрема, члени фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій КРУК, Олександр БУДЖЕРАК, Іван КУРОВСЬКИЙ, Лев БІРЮК, Анатолій СЕМИНОГА, Володимир СКУБЕНКО, Анжеліка ЛАБУНСЬКА (сьогодні, 7 вересня, вийшла зі складу фракції «БЮТ-Батьківщина»).