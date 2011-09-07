Україні нагадали, що укладення угоди з ЄС - це одне, а ратифікація - це інше

Єврокомісія може взяти участь в аудиті підписаного у 2009 році газового контракту між Україною та Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Польський міністр відзначив, що Європейський Союз, який отримує 25% газового імпорту через українську територію, брав участь у підготовці газового договору 2009 року. Цей факт, на його думку, дає підстави для участі Єврокомісії в його аудиті.

«Європейська комісія могла би взяти участь в аудиті цих договорів», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, якого цитує РАР.

Він також відзначив прискорення переговорів між Україною та Євросоюзом щодо угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі, нагадавши, що документ може набути чинності лише у випадку дотримання українською владою європейських стандартів.

«Українська влада повинна усвідомлювати, що укладення угоди - це одне, а ратифікація у Європарламенті - це інше”, - сказав міністр.