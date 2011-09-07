Королевська б'є тривогу: немає часу чекати дій від Кабміну

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промисловості та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА ініціює створення спеціальної комісії ВРУ з підготовки антикризової програми для попередження другої хвилі економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат повідомила журналістам у Верховній Раді.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «країна потребує негайних антикризових заходів. І парламент, на відміну від уряду, повинен зайняти активну позицію у цьому питанні. Наше завдання не дозволити другій хвили економічної кризи остаточно зруйнувати країну. Ми зобов’язані не на словах, а на ділі довести суспільству, що ми можемо захистити кожного громадянина. Саме тому я запропонувала створити парламентську спеціальну комісію з підготовки антикризової програми», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова комітету вважає, що до роботи комісії мають долучитися усі, кого турбує доля країни, незалежно від політичної приналежності. «В нас уже немає часу чекати на антикризові дії від Кабінету міністрів. Оскільки уряд нездатний взяти на себе відповідальність за економіку країни, відповідальність повинен взяти на себе парламент», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона нагадала, що у Верховній Раді представниками опозиції вже зареєстровано більше 100 законопроектів, які реально здатні запобігти кризі.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася з відкритим листом до Президента України з вимогою невідкладно відправити у відставку прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА «через безвідповідальність та непрофесіоналізм. Інакше саме на Президента ляже відповідальність за подальше погіршення економічної ситуації в країні».