У Львові відзначать День Білоруської військової слави

8 вересня у Львові представники білоруської опозиції відзначать День Білоруської військової слави.

З цієї нагоди буде відправлено літургію (9.00 Церква Матері Божої Неустанної Помочі, вул. Сніжна 2), а білоруська делегація зустрінеться з депутатами Львівської обласної та міської рад.

Згодом на площі Ринок відбудеться молодіжна акція солідарності з білоруським народом (16.30), на якій розгорнуть прадавню національну символіку Білорусі, заборонену режимом Лукашенка. У львівькому будинку вчителя (вул. Коперніка, 40а) пройде Урочиста Академія (19.00) з нагоди відзначення Дня Білоруської військової слави (доповіді на історичні теми, виступи білоруських та українських бардів).

Контактний телефон: 093-971-53-58 - В’ячеслав Сівчик.