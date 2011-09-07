У ВРЮ кажуть, що не відкривали провадження щодо Кірєєва

Вища рада юстиції не відкривала провадження проти судді Печерського районного у м.Києві суду Родіона КІРЄЄВА.

Про це "Українській правді" повідомили у Вищій раді юстиції.

За словами представника ВРЮ, поширена у середу вранці інформація про те, що проти судді Р.КІРЄЄВА відкрито провадження у ВРЮ, не відповідає дійсності, пише Інтернет-видання.

Зараз у ВРЮ розглядається близько 10 скарг від депутатів щодо дій судді Р.КІРЄЄВА.

Вони розподілені між членами ВРЮ, які перевірять надані у них дані. За результатами перевірок ВРЮ як колегіальний орган ухвалить відповідне рішення.

У скаргах на суддю Р.КІРЄЄВА йдеться про його грубість, ігнорування клопотань захисників, безпідставне видалення з зали суду народних депутатів України, фактичний розгляд суддею лише однієї справи, пише УП.

Як повідомляв УНІАН, у вчора опублікованому в «Главкомі» інтерв`ю голова ВРЮ Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО сказав, що Вища рада юстиції (ВРЮ) відкрила провадження і має намір дати оцінку діям судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА під час судового процесу над екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«Коли говорять, що суддя веде упереджено, я б міг відповісти, що до закінчення процесу ніяких оцінок ВРЮ давати не буде. Але я зробив не так – відкрив провадження, хай перевіряють”, - розповів В.КОЛЕСНІЧЕНКО .