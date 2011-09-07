Тимошенко каже, що Ющенко збрехав під присягою

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО дав неправдиві свідчення у суді щодо газових переговорів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила у Печерському райсуді Києва.

«Покази ЮЩЕНКА щодо його невтручання у переговорний процес по укладанню газових угод дають підтвердження того, що ним було надано неправдиві свідчення під присягою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, головною причиною газової кризи, під час якої газову систему України було переведено у реверсний режим та було поставлено її перебування на межу техногенної катастрофи, а також жорсткої позиції російської сторони щодо визначення ціни на газ для України, «є саме відкликання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Олега ДУБИНИ 31 грудня (2008 року) з переговорів у Москві».