Прес-конференція «Медицина в Україні»
У п'ятницю, 9 вересня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Медицина в Україні».
В ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 5 по 7 вересня 2011 р.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесені питання:
1. Чи потрібна Україні реформа системи охорони здоров'я?
2. Найгостріші проблеми охорони здоров'я з погляду українців.
3. Скільки українців не можуть собі дозволити купити ліки?
4. Хто винен у високій вартості ліків, що продаються в Україні?
У прес-конференції візьмуть участь:
1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;
2. Марина ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування.
3. Валентина МАЗУРИК, представник Об'єднання організацій працедавців медичної та мікробіологічної промисловості України, заступник генерального директора АТ "Лекхім".
Адреса: Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.
Контакт для ЗМІ: 8 (044) 230 49 63.