Прес-конференція «Медицина в Україні»

У п'ятницю, 9 вересня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція на тему: «Медицина в Україні».

В ході прес-конференції будуть презентовані результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна з 5 по 7 вересня 2011 р.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесені питання:

1. Чи потрібна Україні реформа системи охорони здоров'я?

2. Найгостріші проблеми охорони здоров'я з погляду українців.

3. Скільки українців не можуть собі дозволити купити ліки?

4. Хто винен у високій вартості ліків, що продаються в Україні?

У прес-конференції візьмуть участь:

1. Володимир ЗАСТАВА, директор департаменту комунікацій Інституту Горшеніна;

2. Марина ТКАЧЕНКО, експерт у сфері соціального проектування.

3. Валентина МАЗУРИК, представник Об'єднання організацій працедавців медичної та мікробіологічної промисловості України, заступник генерального директора АТ "Лекхім".

Адреса: Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14.

Контакт для ЗМІ: 8 (044) 230 49 63.