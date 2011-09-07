Коновалюк: від біометричних паспортів можна буде відмовитися

Громадяни повинні мати право відмовитися від отримання паспортів з біометричними даними через релігійні чи інші переконання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК сьогодні на прес-конференції.

За його словами, відповідні пропозиції він подав до законопроекту «Про документи, які засвідчують особу і підтверджують громадянство України», співавтором якого він є. Депутат нагадав, що документ вже пройшов у парламенті перше читання, і його розгляд у другому читанні планується наступного тижня. «Я вніс доповнення до цього законопроекту, що для всіх осіб, які унаслідок своїх релігійних й інших переконань відмовляються від надання біометричної інформації для занесення до безконтактного електронного носія, оформлення і видача таких документів оформлятиметься у порядку, який встановить Кабінет міністрів України», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

При цьому він провів паралель з отриманням ідентифікаційних кодів, і, підкреслив, що в цьому питанні знайдено компроміс.

Парламентарій також відзначив, що на сьогодні немає необхідності витрачати бюджетні кошти на закупівлю устаткування для випуску біометричних паспортів. За його словами, в Україні вже створені потужності, які готові виконати цю роботу.

Довідка УНІАН. Згідно з Планом дій з лібералізації візового режиму між Україною і ЄС, однією з умов введення безвізового режиму для українців є оформлення біометричних паспортів.