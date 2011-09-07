Тимошенко каже, що видала директиви на прохання «бюрократа» Дубини

Екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у 2009 році видала директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на проведення газових переговорів з Росією на прохання тодішнього голови правління цієї компанії Олега ДУБИНИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у суді Печерському райсуді Києва.

«Оскільки директиви затверджувалися на прохання ДУБИНИ, я це підкреслюю. Я не просто так писала директиви, я надала текст йому на ознайомлення: чи влаштовує його те, що там написано. Іншими словами, він просто мусив подивитися, чи все я там врахувала, що йому потрібно було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, ці директиви були підготовлені за результатами наради у приміщенні Будинку уряду Росії з тодішнім міністром палива та енергетики України Юрієм ПРОДАНОМ та головою НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНОЮ у присутності тодішнього керівника служби із забезпечення діяльності прем’єр-міністра України Михайла ЛІВІНСЬКОГО.

Під час допиту представник державного обвинувачення Василь БАЙРАЧНИЙ запитав Ю.ТИМОШЕНКО, через які причини О.ДУБИНА попросив її підписати директиви.

«Кожен бюрократ хоче мати папір. Треба папір? Я оформила у письмовому вигляді. І, до речі, це не суперечить чинному законодавству. Я маю право письмово оформлювати доручення», - відповіла Ю.ТИМОШЕНКО.

Інший представник державного обвинувачення Лілія ФРОЛОВА запитала Ю.ТИМОШЕНКО, чи знає вона, де зберігається оригінал її директив.

Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що діловодство не входить до компетенції прем’єр-міністра. «Тому, де зберігається цей документ, мали встановити органи слідства. Але я думаю, що, за умовами діловодства, все мало зберігатися у Міністерстві палива та енергетики, але враховуючи, що тепер міністр палива і енергетики має відношення до «РосУкрЕнерго», то які документи там збереглися, не знаю», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також у своїх свідченнях вкотре зазначила, що під час досудового слідства О.ДУБИНА та його тодішній перший заступник Ігор ДІДЕНКО надавали свої свідчення під тиском. Зокрема, за її інформацією, О.ДУБИНІ погрожували арештом та вироком, а І.ДІДЕНКО незаконно утримувався у слідчому ізоляторі.