Російський експерт лякає Україну денонсацією Харківських угод

Розірвання Україною діючого контракту на поставки російського газу може призвести до денонсації Харківських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу «Україна і Росія на порозі нового газового конфлікту?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив керівник групи економічної політики посольства РФ в Україні Олексій УРІН.

За його словами, Росія готова до судової тяжби у разі подачі Україною позову до «Газпрому» до міжнародного арбітражу. «Втім я дуже сумніваюся, що цей крок дозволить Україні покращити умови поставок російського газу. Якщо ж Україна спробує в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов діючого договору, шляхом ліквідації «Нафтогазу», а правонаступники цієї компанії відмовляться виконувати її зобов`язання, то це може зруйнувати Харківські угоди. В результаті знижка в 100 доларів на одній тисячі кубометрів газу, яку Україна одержала в обмін на пролонгацію базування ЧФ РФ у Криму, буде переведена в статус держборгу України. А це означає, що вже за минулі два роки Україні доведеться виплатити Росії мільярди доларів. Я сподіваюся, що на це ніхто не піде», - сказав О.УРІН.

Як відзначив під час круглого столу незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ, знижка в 100 дол. на 1 тис. куб. м газу насправді є відкладеним зобов`язанням українських платників податків перед «Газпромом». «Згідно з буквою харківських домовленостей, 100 доларів на тисячу кубометрів при постачанні 40 млрд. кубометрів на рік перетворюються на 4 мільярди доларів зобов`язань українського бюджету, гарантованих урядом і Мінфіном. На сьогоднішній день сума цього боргу вже перевищує 6 мільярдів доларів», - уточнив експерт.