Депутат від ПР: Росія не зможе розірвати Харківські угоди

Росія не зможе в односторонньому порядку розірвати Харківські угоди.

Про це повідомив депутат від Партії регіонів Володимир ОЛІЙНИК в ефірі програми "Сьогодні про головне" з Мустафою Найемом на телеканалі ТВі, пише Українська правда.

Коментуючи заяву російської сторони про те, що Росія допускає розірвання Харківських угод у випадку звернення України до суду для перегляду газових контрактів, він заявив: "Якщо Росія так захоче, то їй доведеться повторити шлях України". "Тому що односторонньо розірвати угоди не можна", – додав депутат.

"Одностороння угода про розірвання не підходить в цьому випадку. Треба йти і вирішувати цю суперечку. Куди? В суд", – уточнив В.ОЛІЙНИК. "Тому ми нічого не будемо платити, доки не буде рішення суду", – підсумував "регіонал".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник групи економічної політики посольства РФ в Україні Олексій УРІН заявив, що розірвання Україною діючого контракту на поставки російського газу може призвести до денонсації Харківських угод.

За його словами, Росія готова до судової тяганини у разі подання Україною позову до «Газпрому» до міжнародного арбітражу. «Втім я дуже сумніваюся, що цей крок дозволить Україні покращити умови поставок російського газу. Якщо ж Україна спробує в односторонньому порядку відмовитися від виконання умов діючого договору, шляхом ліквідації «Нафтогазу», а правонаступники цієї компанії відмовляться виконувати її зобов`язання, то це може зруйнувати Харківські угоди. В результаті знижка в 100 доларів на одній тисячі кубометрів газу, яку Україна одержала в обмін на пролонгацію базування ЧФ РФ у Криму, буде переведена в статус держборгу України. А це означає, що вже за минулі два роки Україні доведеться виплатити Росії мільярди доларів. Я сподіваюся, що на це ніхто не піде», - сказав О.УРІН.