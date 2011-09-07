Адвокати: справу Тимошенко можна закрити, і завтра ми це оформимо

Адвокати екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вважають, що їх підзахисна в ході сьогоднішнього допиту повністю спростувала обвинувачення прокуратури щодо перевищень влади та заподіяння збитків «Нафтогазу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це по завершенню судового засідання в інтерв’ю журналістам заявив адвокат екс-прем’єра Микола СІРИЙ.

«Сьогодні Юлія Володимирівна абсолютно чітко відповіла на дві позиції обвинувачення – чи було перевищення влади – ні, з очевидністю не було; чи були збитки компанії «Нафтогаз» і в інших компаніях, пов’язаних з діяльністю «Нафтогаз» - також жодних збитків не було. Це саме головне, саме важливе», - сказав адвокат.

За його словами, під час допиту Ю.ТИМОШЕНКО у прокурорів і судді було дуже мало запитань, тому що Ю.ТИМОШЕНКО на всі запитання дала відповідь у своїх свідченнях.

При цьому він зауважив, що до допиту підсудного мають готуватися і сторона обвинувачення, і сторона захисту, але те, що з боку представників прокуратури було мало запитань, є показовою ознакою того, що Ю.ТИМОШЕНКО надала вичерпні свідчення.

Крім того, як зазначив М.СІРИЙ, і сторона обвинувачення, і суд, і представник цивільного позивача не мали жодного «незручного питання».

У той же час він зауважив, що кілька разів захисники екс-прем’єра намагалися зняти окремі питання, оскільки вони, на їхнє переконання, не стосувалися матеріалів справи, однак Ю.ТИМОШЕНКО була проти цього і надавала відповіді.

«Тобто, фактично, вона відповіла на всі запитання – і прокуратури, і суду», - зауважив М.СІРИЙ.

У свою чергу, інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК підтримав висловлювання свого колеги, зауваживши, що під час допиту Ю.ТИМОШЕНКО повністю «розбила» всі доводи звинувачення і тому цілком логічним після цього була її заява про закриття кримінальної справи стосовно неї у зв’язку з відсутністю в її діях ознак складу злочину.

Однак суд розцінив це просто як заяву.

«Але завтра, я гадаю, ми подамо таке клопотання до канцелярії суду, щоб суд поставив його на обговорення і прийняв якесь рішення по цьому клопотанню», - наголосив О.ПЛАХОТНЮК.

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Зі свого боку адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ вважає, що суд не розглянув сьогодні клопотання про міру запобіжного заходу підсудній через те, що у нього немає наразі жодних підстав відмовити у зміні цього заходу.

«Суд сьогодні не розглянув чомусь клопотання про зміну запобіжного заходу. На нашу думку, він це зробив у зв’язку з тим, що немає зараз у суду жодних підстав відмовити нам у зміні запобіжного заходу», - сказав Ю.СУХОВ.