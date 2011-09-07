Янукович: Україна сподівається на сприяння США

Україна сподівається на сприяння США на шляху європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі із заступником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Александром ВЕРШБОУ.

«Дуже важливим питанням для України є сприяння Сполучених Штатів у становленні України як європейської держави і досягнення нами прогресу на шляху європейської інтеграції», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що розвиток відносин із США є одним із пріоритетних напрямків української зовнішньої політики, й Україна готова до розвитку співпраці із США у форматі стратегічного партнерства.

Також В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що велике значення Україна надає своїм відносинам з НАТО.