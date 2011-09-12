У ПР вважають, що два тижні для перерви у суді – не аномалія, а норма

Народний депутат України від ПР, перший заступник голови комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник переконаний, що заява адвокатів Юлії Тимошенко про те, що відстрочка розгляду справи до 27 вересня свідчить про розвал справи, безпідставна та є черговою спробою дискредитувати суд. Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів.

«Позиція захисту – абсолютно нелогічна. То їм занадто мало часу для ознайомлення зі справою, то занадто багато. Дивує така непослідовність у заявах адвокатів Юлії Тимошенко», - зауважив політик.

За його словами, суддя, вислухавши сторони, прийшов до висновку, що потрібно надати певний час для підготовки до дебатів.

«Це виключне конституційне право судді, яке відповідає чинному законодавству. Воно може бути пов’язане і з тим, що судді, можливо, потрібен час для підготовки до інших справ», - вважає Володимир Олійник.

Парламентарій наголосив на тому, що суддя має право визначати порядок розгляду судової справи.

«Відстрочка розгляду справи до 27 вересня свідчить лише про одне – суд задовольнив клопотання захисту і надав час для підготовки до дебатів», - наголосив депутат.

«Захист навмисно робить спроби дискредитувати судочинство. Адже будь-які покази свідка у суді відразу називають причиною розвалити справу. Таке суб’єктивне тлумачення судового процесу не має жодного відношення до судочинства. До того ж, два тижні для перерви судового засідання – це не аномалія, а юридична норма. Це час для підготовки до дебатів, а не для шоу і безпідставних заяв», - резюмував Володимир Олійник.