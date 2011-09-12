Опозиція хоче звільнити Литвина

На засіданні Комітету опору диктатурі прийнято рішення ініціювати відставку Володимира ЛИТВИНА з посади голови Верховної Ради України через порушення при схваленні законопроекту №9127 "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

Про це повідомив член Комітету опору диктатурі, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО.

«У минулу п’ятницю в першому читанні прийнято законопроект, який фактично ліквідує всі пільги для 16-ти категорій населення. Починаючи від ветеранів, інвалідів, чорнобильців, до лікарів і вчителів. Замість того, щоб винести законопроект на громадське обговорення, почути правду і скоригувати свої дії, його не дали обговорити навіть в комітетах», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Він уточнив, що резонансний законопроект був направлений В.ЛИТВИНОМ лише у Комітет з питань правосуддя під керівництвом Сергія КІВАЛОВА, який виніс позитивне рішення.

«Комітет опору диктатурі бачить в таких діях ЛИТВИНА свідоме порушення законодавства України», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО і додав, що проект постанови про відставку спікера буде найближчим часом зареєстрований в парламенті.

Крім того, на засіданні Комітету опору диктатурі прийнято рішення організувати пікетування Верховної Ради в день, коли законопроект №9217 буде розглядатися на повторному читанні у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень".

За дане рішення проголосували 246 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Також даним законопроектом передбачаються зміни щодо ряду соціальних пільг для різних категорій населення. Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Також в законопроекті передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Даний законопроект зранку, 9 вересня, не був включений до порядку денного, але його включили з голосу, запевнивши, що цей документ було розглянуто на засіданні Комітету ВР з питань правосуддя (очолює народний депутат України із фракції Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ – УНІАН).

Народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Сергій СОБОЛЄВ заявив, що депутати на таке засідання не запрошувалися і що засідання не було.

Уряд та комітет пропонував розглянути даний законопроект в першому читанні та в цілому як закон, але завдяки протестам опозиціонерів він ухвалений тільки в першому читанні.