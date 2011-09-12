Депутат звинувачує владу у вимаганні грошей у фермерів

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ звинувачує владу Тернопільщини у вимаганні грошей у фермерів та керівників сільськогосподарських підприємств.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Батьківщина», із депутатськими зверненнями щодо фактів вимагання коштів він звернувся до обласної прокуратури та обласного управління Служби безпеки України.

«З ініціативи голів Теребовлянської, Борщівської та інших районних адміністрацій поставлено завдання кожному керівнику сільськогосподарського підприємства і фермеру сплатити по 50 грн. за кожен гектар землі, які використовує підприємство. Якщо хтось має 1 тис. га, то повинен заплатити 50 тис. грн. Але беруть також зерном. Вантажівки приїжджають одразу на тік», – йдеться у депутатських зверненнях.

В.ДЕРЕВЛЯНИЙ переконаний, що у такий спосіб формується резервний фонд, який потім використовуватиметься у виборчій компанії партією влади.

Прес-служба облорганізації «Батьківщини» також подає відповіді обласного управління СБУ та прокуратури на звернення депутата. В УСБУ підтвердили, що представники влади окремих районів області дійсно зверталися до керівників сільськогосподарських підприємств з проханням«по можливості надати спеціальному фонду, створеному при РДА, добровільні безкорисливі пожертви у приблизному розрахунку по 50 грн. з одного гектара землі».

При цьому в УСБУ запевняють, що про жодні вимагання чи примус мова не йшла.

Водночас, за даними облорганізації «Батьківщини», прокуратура Тернопільської області у відповіді на звернення народного депутата взагалі заперечувала існування в області фондів, а також вказала, що не виявила фактів звернення представників влади до сільгоспвиробників про перерахунок коштів.

Оскільки представники правоохоронних органів надали суперечливі відповіді, В.ДЕРЕВЛЯНИЙ звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою провести ретельну перевірку за вищевказаними фактами, зупинити порушення законодавства і притягнути винних до відповідальності. У своєму зверненні до Генпрокуратури депутат вказує, що відповідь обласної прокуратури свідчить про неповноту проведеної її працівниками перевірки або ж про надання йому завідомо неправдивої інформації.