Матіос презентує нову книгу: політичним ідіотам буде об що спекти губи

На Львівському форумі видавців письменниця Марія МАТІОС презентує три свої новинки, серед яких: книжка-повість, збірка “Вибране” та письменницьке розслідування.

Про це письменниця сказала в інтерв’ю УНІАН.

Книжка-повість “Армагедон уже відбувся”, за словами письменниці, вразить читача своєю актуальністю.

«Дуже “гаряча”, бо дуже сьогоднішня книжка. Як патріотам, так і “політичним” ідіотам буде об що спекти губи, хоча повість не має жодного стосунку до політики», – розповіла М.МАТІОС. – Вона не так про підсумки життя людини, як про крах моральної ієрархії в суспільстві. Головна думка цієї розповіді до банального проста – ніхто нікому нічого не винен, крім совісті».

Книга “Вибране”, яку М.МАТІОС адресує своїм «фанам і гурманам», видається з передмовою професора Люблінського університету Ігоря НАБИТОВИЧА. Третя новинка – власне письменницьке розслідування М.МАТІОС про “зимовий 2010-2011 рр. похід” українських правоохоронців проти книжки “Вирвані сторінки з біографії”.

Як зазначила М.МАТІОС, не зважаючи на обіцянки Держтелерадіо видати книги письменниці державним коштом у рамках програми “Українська книга”, грошей на підготовку виходу творів у світ виділено так і не було.

М.МАТІОС буде присутньою з 15 по 18 вересня “до останнього читача” на персональному стенді у львівському Палаці мистецтв (перший поверх, стенд №124). Окремий авторський вечір письменниці відбудеться 17 вересня у Львівській філармонії о 20:30.