Довіра до Януковича стрімко падає (опитування)

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) констатує у 2011 році стрімке падіння довіри виборців до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний дослідник Міжнародної фундації з виборчих систем Ракеш ШАРМА за результатами опитування, проведеного за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Цього року ми виявили, що позитивні погляди виборців зменшилися і превалюють негативні погляди", - сказав Р.ШАРМА.

За його словами, відсоток тих, хто довіряє В.ЯНУКОВИЧУ, у 2011 році знизився до 29% проти 43% у 2010 році.

Згідно з результатами опитування, не менше 9 із 10 українців незадоволені тим, як Президент вирішує питання створення робочих місць та стримування росту цін.

"Президент ЯНУКОВИЧ не отримує високих оцінок за свої зусилля, спрямовані на реформування кількох сфер. Більш як 8 з 10 опитаних також незадоволені тим, як він проводить пенсійну реформу. Більшість також незадоволені його діями щодо впровадження конституційної реформи та щодо зміни Податкового кодексу", - зазначив Р.ШАРМА.

Крім того, соціологи зазначають, що за останній рік доволі суттєво знизився рівень задоволеності тим, як В.ЯНУКОВИЧ вибудовує відносини з Росією (з 66% у 2010 році до 44% у 2011 році). "Це особливо помітно на півдні (з 86% до 48%) та сході (з 79% до 49%)", - додав він.

За результатами опитування, рівень задоволеності громадян України діями Президента, спрямованими на забезпечення політичної стабільності, знизився з 39% у 2010 році до 29% у 2011 році. "Причому найбільше падіння зафіксовано також на півдні - з 61% до 27% та у центрі - з 37% до 22%", - уточнив Р.ШАРМА.

"З одного боку, ми, безперечно, бачимо таке значне падіння позитивних поглядів, але, у той же час, якщо подивитися на результати досліджень 2008 та 2009 років, цього року рівень негативних поглядів повертається на рівень попередніх років", - резюмував заступник директора Міжнародної фундації з виборчих систем з питань Європи та Азії Гевін УАЙЗ.

Довідка УНІАН. Міжнародна фундація з виборчих систем (IFES) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 16-30 липня провела опитування "Громадська думка в Україні". Експерти фундації опитали 1 515 респондентів віком від 18 років та більше у всіх регіонах України. Похибка результатів опитування становить 2,52%.