У Луганську "Свобода" протестуватиме проти приїзду патріарха Кирила

Луганська обласна організація ВО «Свобода» 14 і 15 вересня проведе акції протесту проти приїзду Предстоятеля РПЦ, Святійшого патріарха Московського і всія Русі КИРИЛА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЛОО ВО "Свобода".

Згідно з повідомленням, активісти «Свободи» мають намір висловити протест проти дій луганської влади, яка, на їхню думку, узаконила на Луганщині церкву сусідньої держави.

Своїми діями керівництво Луганської області «порушує ч.3 ст.35 Конституції України, яка свідчить, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави і що жодна релігія не може бути визнана державою обов`язковою», - говориться в повідомленні.

Акція протесту відбудеться 14 вересня на площі Горького, де розташований Свято-Володимирський собор, в якому Патріарх КИРИЛ проведе літургію, а 15 вересня - на Театральній площі.

Як повідомляв УНІАН, глава Російської православної церкви патріарх КИРИЛ відвідає Луганську область 14-15 вересня.