Глава МЗС Польщі: ЄС повинен оцінити реформаторські дії України

Саміт "Східного партнерства" повинен показати наміри і ефективність політики Європейського Союзу стосовно східних сусідів. Крім того, Брюссель має звернути увагу на зусилля Києва у здійсненні реформ. Як повідомляє Укрінформ, про це у Варшаві під час конференції з нагоди 20-річчя створення "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина і Франція) під назвою "Веймарський трикутник" у світлі викликів майбутнього: Європейська політика сусідства і Спільна політика безпеки і оборони ЄС" заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Розраховуємо на надання пропозиції щодо охоплення безвізовим режимом партнерів, які виконають відповідні критерії Євросоюзу. Ми переконані, що угоди про створення поглибленої зони вільної торгівлі не будуть останнім словом в економічній інтеграції країн Сходу з ЄС, а початком їх повноправної участі у вільному і єдиному європейському ринку", - цитує РАР слова керівника МЗС Польщі.

Він підкреслив, що Євросоюз "повинен позитивно оцінити рішучість до здійснення реформ хоча б України". Він підкреслив, що у випадку України, "Веймарський трикутник" міг би відіграти схожу роль, як колись Франція і Німеччина щодо Польщі.

Саміт "Східного партнерства" відбудеться 29-30 вересня у Києві. У Польщі наголошують, що цей захід може стати найголовнішою міжнародною подією під час Польського головування в Раді ЄС.