Наливайченко хоче, щоб Луценка обстежили лікарі з Європи

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликав голову Європейської народної партії Вілфреда МАРТЕНСА сприяти у направленні міжнародної групи медичних експертів для невідкладного обстеження стану здоров’я екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів в Україні та їхнього негайного звільнення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це, зокрема, йшлося під час сьогоднішньої зустрічі з головою ЄНП, яка відбулася в офісі «Нашої України» також за участі керівника київського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ, голови центрвиконкому «Нашої України» Сергія БОНДАРЧУКА, члена політради "Нашої України" Данила ЛУБКІВСЬКОГО, члена президії політради партії Володимира ОГРИЗКА.

«Від імені Комітету опору диктатурі звертаюся до Європейської народної партії сприяти у тому, щоб Європейська комісія спільно з організацією Червоного Хреста і європейською філією організації «Лікарі без кордонів» сформували незалежну групу медичних експертів для невідкладного обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА та інших політв’язнів і їхнього негайного звільнення», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говорячи про виклики, які стоять перед опозицією, він підкреслив, що ключовим, стратегічним завданням опозиції є захист вільного волевиявлення людей на парламентських виборах наступного року. В.НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що «Наша Україна» має конкретні пропозиції для всієї опозиції: спільно виступити проти владного законопроекту про вибори за змішаною системою, підтримати зареєстрований у парламенті проект Виборчого кодексу (№ 4234-1), який передбачає вибори народних депутатів за відкритими регіональними виборчими списками, та скоординувати дії на рівні виборчих комісій для спостереження за виборчим процесом і протидії фальсифікаціям.

Він також порушив питання важливості збереження євроінтеграційного курсу України.

«Ми звертаємося з проханням до ЄНП продовжити роботу, яка допоможе якнайшвидше укласти угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Така угода створить додаткові механізми для захисту демократії в Україні. Ми заперечуємо тези, які ставлять під сумнів європейські перспективи України», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.