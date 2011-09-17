Азаров: прив'язувати суд над Тимошенко до угоди про асоціацію - аморально

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що аморально прив`язувати судовий процес над Юлією ТИМОШЕНКО до перспективи підписання угоди про асоціацію і про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив на прес-конференції в Лівадії, коментуючи висловлювання європейських політиків про те, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО дістане тюремний строк, то угода про асоціацію підписана не буде.

«Такі глобальні питання про асоціацію і про укладення угоди про зону вільної торгівлі, від яких залежить розвиток країни, що пов`язувати їх з конкретним судовим процесом не просто неправильно, а я б сказав - аморально», - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр висловив переконаність, що здоровий глузд у відносинах України і Євросоюзу переможе й угоди будуть підписані.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня в Лівадії комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ заявив, що коли екс-прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО буде засуджено до реального тюремного строку, це може стати перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію України та ЄС.

«Якщо її справді буде засуджено до тюремного строку, ґрунтуючись на правовій нормі радянського часу, 1962 року (Кримінальний кодекс 1962 року), то, незважаючи на наше бажання підписати угоду про асоціацію, ми не можемо гарантувати, що парламенти членів ЄС ратифікують цей документ», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розуміє цю ситуацію.