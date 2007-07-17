Яценюк теж не хоче, щоб вилазили на телевізор і тараторили

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що рішення блоку “Наша Україна – Народна самооборона” визначити офіційних спікерів має позитивно вплинути на проведення виборчої кампанії цієї політичної сили.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Брюсселі.

“Це абсолютно правильне демократичне рішення”, - сказав міністр.

“А то якщо всі будуть тараторити, кому не лінь, а тим більше, на превеликий жаль, у нас часто-густо буває так, що кожний висловлює власну позицію. Її можна висловлювати, якщо ця позиція адекватна і підготовлена. А якщо ця позиція висловлюється тільки для того, щоб вилізти, вибачте, на телевізор, і показатися…, то, напевно, краще таких спікерів або взагалі не включати у список, а якщо є непевні спікери, то їм не треба давати можливості говорити”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що підтримує це рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктор БАЛОГА оголосив імена семи уповноважених спікерів цього політичного об’єднання.

Від імені мегаблоку наділені правом робити офіційні заяви та давати коментарі такі політики - Юрій ЛУЦЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, А.ЯЦЕНЮК, Анатолій ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій ПАВЛЕНКО і Борис ТАРАСЮК. Решта членів блоку можуть виступати коментаторами лише після “одержання відповідного карт-бланшу”.

В.БАЛОГА також наголосив, що не допустить інформаційного різнобою від імені мегаблоку, і нагадав про відповідальність у випадку порушення встановлених правил.