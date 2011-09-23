Хмара сформулював 5 запитань європейським «адвокатам» Тимошенко

Колишній дисидент Степан Хмара не розуміє позиції європейських політиків, які захищають Юлію Тимошенко. Правозахисник сформулював 5 запитань, на які б він хотів почути відповіді, - і озвучив їх агентству Українські національні новини.

"Запитання перше – що ви порадите, дорогі друзі, де має Україна взяти понад 400 мільйонів доларів, які Росія своїм листом, датованим червнем цього року, вимагає повернути? Ці гроші – це борг приватної компанії Юлії Тимошенко ЄЕСУ, тих систем, які вони разом з Лазаренком організували. Були дані гарантії уряду України (часів Лазаренка) під цей борг. Де тепер брати ці гроші, які Україна повинна віддавати в Росії?", - запитав Хмара.

Друге запитання політика: "Чому Ви, дорогі друзі, не берете до уваги той факт, що через діяльність Тимошенко Україна опинилася перед колосальними проблемами, і ціна на російський газ одна з ключових? Та чому ви закриваєте очі на те, що так трапилося через кабальний договір, який підписала з Росією саме Юлія Тимошенко?".

"Запитання третє – ще суд у Києві не виніс вердикт, а ви вже заявляєте, що цей суд несправедливий. Чому ви поважаєте суд своєї країни, але не поважаєте суд нашої країни?", - додав Хмара.

Четвертим запитанням політика було: "Невже ви не бачите скільки людей відсиділо в тюрмі – в тому числі й в Росії через афери Тимошенко?".

За його словами, виходить так, що тоді вона "всіх зробила злодіями (а сама – біла і пухнаста), а тепер весь світ хоче зробити дурнями, роблячи з себе політично переслідувану".

"Запитання п’яте: підписуючи газові контракти з Путіним, Тимошенко створила прекрасні умови для задоволення імперських апетитів Москви стосовно України. Вона ослабила Україну, і все це для того, щоб Європа відвернулася від України. Чи ж ви не розумієте цього? Чому Ви допомагаєте своєю позицією тим, хто хоче зруйнувати європейський вибір України?", - зазначив Хмара.

Правозахисник додав, що такі запитання хотів би поставити "нашим європейським друзям" перед важливою подією – самітом Східного партнерства у Варшаві, який незабаром розпочнеться і на якому буде обговорюватися європейська перспектива України.

"Я належу до тієї частини українців, які переконані в правильності європейського вибору України, і хотів би, щоб світ почув наш голос", - підсумував Хмара.

Агенство УНН нагадує, що 11 квітня 2011 року Генеральна прокуратура України порушила третю кримінальну справу проти екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Лідерці опозиційного БЮТ інкримінують перевищення службових повноважень під час підписання газових угод з Росією в січні 2009 року. Генпрокуратура вважає, що Тимошенко самовільно підписала угоду з Росією на постачання газу за ціною, що є однією із найвищих у Європі.

Цей процес став резонансним не лише на теренах України. Європейський політикум також пильно спостерігає за процесом. Хав`єр Солана, колишній генеральний секретар НАТО та Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки, нещодавно висловив думку, що лідер найбільшої опозиційної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко має бути випущена з в`язниці. Однак на засіданні Комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини, де було ініційовано розгляд на жовтневому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи питання про "політичне переслідування Тимошенко", більшістю голосів це питання було вирішено не розглядати.