Тимошенко має претензії до ”розхлябаного бізнесмена” Рудьковського

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за відставку міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО в зв’язку з негативною ситуацією на залізничному транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, коментуючи події у Львівській області, пов’язані з аварією потяга, що перевозив токсичну речовину.

«Таких розхлябаних бізнесменів з посад міністрів треба прибирати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що міністром транспорту та зв’язку має бути людина «з військовою дисципліною та зі знанням системи транспорту».

Лідер БЮТ також зазначила, що на сьогодні на високі посади призначаються «або знайомі, або куми».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Кабінет Міністрів непрофесійно підходить до призначення керівництва міністерств та відомств. Підтвердженням цього, за її словами, є той факт, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ на посаді міністра робить все можливе, щоб швидше освоїти ресурси залізниці та фінансові потоки, а не займається безпекою транспорту. «І тому ми маємо одну катастрофу за іншою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.