Нацбанк вводить в обіг нову гривню (фото)

Національний банк України з понеділка, 22 травня, вводить в обіг банкноту номіналом 1 грн. зразка 2006 року. Про це йдеться в повідомленні НБУ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Переважними в новій купюрі є синій і жовтий кольори.

На лицьовій стороні банкноти праворуч розміщений портрет Володимира Великого, надрукований фарбою коричневого кольору. У центрі зворотної сторони надруковане зображення Граду Володимира в Києві фарбою синього кольору.

Дизайни лицьової і зворотної сторін доповнені орнаментами і захисними сітками антисканерів, які виконані багатоколірним друком.

Банкнота надрукована на спеціальному нетонованому папері, який не флуоресціює в ультрафіолетовому промінні. Папір має багатотональний локальний водяний знак, світлий елемент водяного знаку, захисну стрічку і захисні волокна.

Банкнота випущена відповідно до постанови Правління НБУ №63 від 23 лютого 2006 року. У документі вказується, що у зв`язку з випуском нової банкноти не повинен обмежуватися обіг банкнот номіналом 1 гривня зразка 1992, 1994, 1995, 2004 років.

Як повідомлялося, Нацбанк з 20 лютого 2006 року ввів в обіг 100-гривневу банкноту нового зразка.