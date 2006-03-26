БЮТ усе рахує паралельно

Заступник керівника виборчого штабу Блоку Юлії Тимошенко Олег НАДОША у прес-центрі БЮТ презентував систему паралельного підрахунку голосів (ППГ).

Про це повідомляє прес-центр БЮТ.

За словами О.НАДОШІ, завданням ППГ є отримати достовірні дані про результати голосування раніше за ЦВК, першими їх оприлюднити, а також унеможливити фальсифікацію результатів голосування.

Схема ППГ виглядатиме так: на кожній виборчій дільниці знаходиться відповідальний за паралельний підрахунок від БЮТ. Після отримання на засіданні дільничної виборчої комісії (навіть до складання офіційного протоколу), достовірних даних про підрахунок голосів виборців, поданих за три політичні сили – БЮТ, «Нашу Україну» і Партію регіонів, - член ДВК від блоку заносить ці дані до віконець ідентифікаційної картки, після чого дзвонить за вказаним у картці телефоном, і продиктувавши оператору інформцентру код, називає числа – у тому порядку, в якому вони вказані в картці. Оператор у свою чергу передає щойно отримані дані на головний сервер, де вони проходять обробку за кількома параметрами, після чого передаються до Центрального штабу та офісу ППГ.

«Ця система дозволяє не лише надавати інформацію в реальному режимі часу, а й вирахувати, де саме відбувається підтасовка результатів голосування. Отримавши перші результати ППГ, ми робитимемо екстраполяцію, яка дозволить заздалегідь зрозуміти, чим закінчаться вибори», - зазначив О.НАДОША.

Всього у системі паралельного підрахунку голосів від БЮТ задіяні 36 тисяч осіб. Перші дані ППГ очікуються опівночі.