Януковича у Варшаві чекає непроста розмова з Меркель?

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ планує обговорити з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час зустрічі на цьому тижні у Варшаві перебіг судового процесу на екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на джерела в німецькому уряді.

А.МЕРКЕЛЬ зустрінеться з В.ЯНУКОВИЧЕМ на саміті „Східного партнерства”, що пройде у столиці Польщі 29-30 вересня.

„Розвиток ситуації в Україні залишає „певні знаки запитання” щодо стандартів демократії. Вони, зокрема, стосуються процесу над ТИМОШЕНКО та іншими опозиціонерами, а також реформ української Конституції”, - зазначив представник канцлера Німеччини.

„Це дає підстави для занепокоєння. Канцлер Німеччини висловить йому (В.ЯНУКОВИЧУ) свої сумніви”, - сказав представник німецького уряду, додавши, що А.МЕРКЕЛЬ нещодавно обговорювала ці питання з українським Президентом у телефонній розмові.

Він також відзначив, що темпи європейської інтеграції України, в тому числі перспектива ухвалення угоди про асоціацію з ЄС та створення зони вільної торгівлі, залежатиме від дотримання демократичних стандартів всередині країни.

„Якщо Юлію ТИМОШЕНКО засудять, то з політичної точки зору не можу собі уявити, що парламенти усіх держав ЄС ратифікують договір (про асоціацію та зону вільної торгівлі) з Україною”, - відзначив співрозмовник РАР.

Представник німецького уряду додав, що А.МЕРКЕЛЬ вирішила взяти участь у саміті „Східного партнерства” для того, аби підкреслити важливість цієї програми ЄС.

„Важливо, аби ми дивилися на „Східне партнерство” як на важливий вимір зовнішніх відносин Євросоюзу також тоді, коли увага усіх зосереджена на південному сусідстві ЄС та подіях в арабських країнах”, - сказав він.

Співрозмовник додав, що А.МЕРКЕЛЬ планує в рамках варшавського саміту, котрий стане другим після інавгураційного в 2009 році в Празі, провести зустріч з представниками білоруської опозиції.