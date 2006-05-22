Фракція БЮТ ”крутить носом” у Київраді

Фракція Блоку Юлії Тимошенко в Київраді відмовляється від керівництва земельною і бюджетною комісіями.

Про це сьогодні журналістам повідомив лідер БЮТ у Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ.

«Ми відмовляємося від земельної комісії, ми відмовляємося від комісії з бюджету – ми поставимо двох секретарів для контролю», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

За його словами, БЮТ готовий очолити будь-які 6 комісій, на які фракція має право згідно з набраними відсотками.

Зокрема, за його словами, БЮТ хотів би очолити комісії, до компетенції яких входить розвиток підприємництва, медицина, житлово-комунальне господарство, транспорт і екологія.