Фракція БЮТ ”крутить носом” у Київраді
20:15, 22 травня 2006Політика
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Бродського не влаштовують пропозиції
Фракція Блоку Юлії Тимошенко в Київраді відмовляється від керівництва земельною і бюджетною комісіями.
Про це сьогодні журналістам повідомив лідер БЮТ у Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ.
«Ми відмовляємося від земельної комісії, ми відмовляємося від комісії з бюджету – ми поставимо двох секретарів для контролю», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.
За його словами, БЮТ готовий очолити будь-які 6 комісій, на які фракція має право згідно з набраними відсотками.
Зокрема, за його словами, БЮТ хотів би очолити комісії, до компетенції яких входить розвиток підприємництва, медицина, житлово-комунальне господарство, транспорт і екологія.
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