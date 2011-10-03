Розмови про Тимошенко в кулуарах ЄС допоможуть більше, ніж декларації?

Неофіційні розмови про лідера «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО під час саміту «Східного партнерства» важливіші офіційної декларації.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив польський експерт із питань Східної Європи, доктор наук Лукаш АДАМСЬКИЙ, коментуючи підсумки саміту «Східного партнерства», який пройшов у Варшаві 29-30 вересня.

Він висловив думку, що найбільшим успіхом саміту є те, що він взагалі відбувся, і на нього приїхало багато гостей із Західної Європи – зокрема канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

«Це означає існування шансу на те, що, незважаючи на антидемократичні тенденції в Україні й драматичну ситуацію в Білорусі, а також незважаючи на концентрацію ЄС на економічних питаннях, своїх внутрішніх проблемах і справах Північної Африки, ініціатива «Східного партнерства» має шанс на розвиток. Проте умовою має бути дотримання хоч би базових демократичних стандартів і верховенства права в країнах Східної Європи. Без цього «друзі «Східного партнерства» не мають «амуніції» для того, щоб переконувати такі країни, як Франція або Італія, що ЄС повинен активно допомагати Східній Європі в процесі модернізації та наближення до стандартів демократії», - вважає польський експерт.

На думку Л.АДАМСЬКОГО, отримання Ю.ТИМОШЕНКО тюремного терміну загальмує процес ратифікації поглибленої угоди про створення вільної торгівлі з ЄС, а також призведе до похолодання дипломатичних контактів із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ із боку країн-членів ЄС.

«Проте я щиро сподіваюся, що український Президент усвідомлює важливість ситуації, а справа ТИМОШЕНКО матиме позитивний результат. У будь-якому випадку, про це йшла мова під час зустрічі у Варшаві. Ці неофіційні розмови набагато важливіші, ніж офіційна декларація саміту», - вважає він.

Також експерт зазначив, що негативним сигналом у ході саміту стала недостатність згоди країн «Східного партнерства» для підписання декларації, яка засуджує білоруський режим, зокрема – про переслідування опозиції. «Це не лише зашкодило білоруському громадянству, але також було сприйнято – справедливо чи ні – як солідарність не з правами людини й демократичними свободами, а з білоруським диктатором», - сказав Л.АДАМСЬКИЙ.

Як повідомлялося, 5 жовтня в Інституті Горшеніна пройде круглий стіл на тему: «УКРАЇНА-ЄС: що далі?».