"Guardian": Президент ЄС очікує підписання угоди з Україною

Європейський Союз очікує завершити підготовку угоди про асоціацію з Україною до кінця року, незважаючи на суперечливий судовий процес у Києві над колишнім прем`єр-міністром країни Юлією Тимошенко. Про це у Варшаві заявив президент Ради ЄС Герман ван Ромпей, слова якого наводить британська газета "Guardian".

Видання нагадує, що український суддя оголосив перерву у засіданні до 11 жовтня, коли він має намір оголосити вирок суду. ЄС і США назвали цей судовий процес "політично мотивованим", а західні офіційні особи виступили з застереженнями, що такий розвиток подій може стати перепоною на шляху європейської інтеграції України.

Але на саміті Східного партнерства у Варшаві Герман ван Ромпей заявив, що ЄС все ще очікує на завершення підготовки ключової угоди з Україною до кінця поточного року.

Він зауважив, що лідери ЄС висловили занепокоєння вибірковим використанням судових процедур проти членів колишньої адміністрації: "Це є серйозною справою у наших відносинах, і ми дуже чітко висловили свою позицію щодо цього".

Як наголошує видання, Юлія Тимошенко вважає суд "таким, що є скерованим її давнім суперником, Президентом Віктором Януковичем, який намагається таким чином примусити її полишити політику".

"Тимошенко була "рушійною силою" Помаранчевої революції 2004 року, під час якої було переглянуто перемогу на "нечесних" виборах, яку оголосив Янукович. Але її суперник продемонстрував політичну стійкість і завдав їй поразки на президентських виборах 2010 року", - цитує статю Укрінформ.

"Guardian" констатує, що Тимошенко перебуває в ув`язненні вже близько двох місяців за звинуваченням у неповазі до суду під час процесу. Сторона обвинувачення стверджує, що вона (Тимошенко. - Ред.) не мала повноважень підписувати контракт на постачання газу з Росією, а погоджена ціна на газ була зависокою, що призвело до значних втрат у державному бюджеті. Прокурори направили до суду запит про стягнення з Тимошенко 121 тис. фунтів стерлінгів (за даними Guardian. - Ред.) як компенсації збитків.

Сама Тимошенко, нагадує британське видання, стверджує, що на посаді прем`єр-міністра вона не потребувала спеціального дозволу на підписання угоди (з Росією. - Ред.), яка допомогла завершити гостру цінову суперечку між Москвою та Києвом.