Королевська: у Кабміну залишилися три запасні парашути

Парламент повинен створити антикризовий штаб, тому що через некомпетентні і безсистемні дії уряду країна стоїть на межі дефолту і економічної катастрофи.

Про це заявила глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, народний депутат (фракція «БЮТ - Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА на Погоджувальній раді в парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, вона зазначила, що вже зараз видно ознаки насування катастрофи. Зокрема, 28 вересня Україна опинилася на межі технічного дефолту, коли для того, щоб зібрати кошти, необхідні для виконання зобов`язань за ОВДП, в пожежному порядку були припинені всі виплати Держказначейства.

«Ситуація на грошово-кредитному ринку погіршується - негативне сальдо торговельного балансу досягло 3,2 млрд. доларів. Ситуація на світових ринках і вкрай негативний інвестиційний клімат в нашій країні стрімко обмежують можливості Україні залучати позики та інвестиції за кордоном. Замороження чергового траншу МВФ позбавляє Україна найбільш реального джерела кредитування. Рішення МВФ стало сигналом для іноземних інвесторів, які в умовах очікування другої хвилі кризи прагнуть до вкладень з найбільшими гарантіями », - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами народного депутата, гнітюча ситуація склалася і з втратою валютних надходжень в АПК через введення урядом експортних мит. Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що на тлі погіршення ситуації в країні, уряд не в змозі підтримувати економіку, використовуючи ринковий інструментарій.

«Паспортами в обмінних пунктах дефолт не відвернути. Це лише посилює панічні настрої і провокує кризу. У Кабміну в арсеналі залишилося три запасні парашути: продаж землі, продаж газотранспортної системи і скидання золотовалютного резерву для підтримки стабільності національної валюти. Враховуючи, що ці три запобіжники - останнє, що залишилося в українського народу, не можна допустити, щоб уряд бездарно їх використав», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик зажадала від уряду оприлюднити перелік антикризових заходів, які Кабінет міністрів готовий вжити в разі розвитку ситуації за негативним сценарієм.

«Комітет Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва цього тижня проведе комітетські слухання, на яких буде обговорено, що ще можна зробити, щоб не допустити дефолту. Якщо уряд не готовий ознайомити людей з планом дій в разі кризи, парламент повинен створити антикризовий штаб, до якого ввійдуть народні депутати, представники всіх політичних сил, наукових інститутів, і урядових органів. Я також ініціюю створення в парламенті слідчої комісії і звернуся до Президента з проханням призначити позачергове засідання РНБО України щодо запобігання кризи», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови Комітету Верховної Ради, для запобігання розпродажу народного надбання в разі кризи необхідно негайно законодавчо закріпити заборону на відчуження об`єктів ГТС та її інфраструктури, продовжити мораторій на вільний продаж землі сільгосппризначення до проведення референдуму, а також обмежити незнижуваний залишок золотовалютних резервів на рівні 30 млрд. доларів.

Нагадаємо, сьогодні під час Погоджувальної ради ВР перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україні не загрожує ніякий дефолт. За словами першого віце-прем`єр-міністра, подібні заяви є провокацією. «Ніякого дефолту немає, платежі йдуть своєчасно, ніяких не було зупинок», - сказав А.КЛЮЄВ і додав, що на казначейських рахунках є 20 млрд. грн. і близько 3 млрд. доларів.