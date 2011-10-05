Яценюк: декому трохи страшно Януковича викликати до парламенту

Президент Віктор Янукович має в парламенті відзвітувати про виконання своєї передвиборчої програми.

Про це заявив депутат від НУНС, лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк в ефірі 5 каналу.

Він зазначив, що "зареєстрував в парламенті постанову про проведення спеціального засідання Верховної Ради України за участю президента, всього складу Кабінету міністрів, всього складу провладної більшості і опозиції".

"Президент розмовляє з нашими західними партнерами, з майбутніми і чинними російськими президентами… Президент не розмовляє ні з народом, ні з опозицією, яка представляє цей народ", - заявив політик.

Яценюк уточнив, що порядок денний такого засідання має передбачати два питання: "політична і економічна кризи в країні".

"Чому немає підтримки? Ця підтримка є, але знаєте воно трохи страшно президента викликати до парламенту, декому. Нехай не бояться", - зазначив він, у відповідь на питання, чому не має підтримки такої ідеї у інших парламентарів.

Політик вважає, що таке парламентське засідання "в першу чергу в інтересах самого президента".

"Нехай не ховається від власного народу. Вона (зустріч) обов’язково раніше чи пізніше відбудеться", - зазначає Яценюк.

"Вимагаю, щоб ця програма, з якою президент йшов на вибори, щоб він прийшов до парламенту і відчитався, що ж ви зробили. Чекаємо, коли президент з`явиться до парламенту не з посланням, а з серйозною розмовою і відповідальністю", - підсумував він.

Українська правда